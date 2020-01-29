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  • 30.01.2020 02:19
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 02:19

5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeynep'in söylediği yalan ortaya çıkıyor

dizisi Çarşamba akşamı bu akşam saat 20.00'de 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Mehdi kendini kandırılmış hissediyor ve gururu inciniyor. Mehdi’nin üzüntüsü, ailesine de sirayet ediyor. İzleyiciler bölümün ardından yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümünde yaşanan olaylar

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in son bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizce bekliyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep'in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır.

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