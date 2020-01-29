Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in son bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Mehdi geleceğe dair bir karar vermeye çalışırken, kendisine yaklaşan tehlikeden habersizce bekliyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir 5. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeynep'in söylediği yalan, tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Artık kaçacak yeri kalmamıştır.