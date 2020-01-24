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  • 24.01.2020 23:25
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 23:25

540. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeliha olup bitenden kendisini sorumlu tutuyor

Kanal D'de cuma akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'da ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Hüsnü’nün, Tarık tarafından kaçırılmasıyla hareketlenen merkezde Rıza, Engin'e sinirleniyor. Zeliha ise, olup bitenden kendini sorumlu tutuyor. Mesut ise, Nevres'in sorgusundayken Hüsnü’nün kaçırıldığını öğreniyor. Bölümün sona ermesinin ardından . bölüm fragmanını beklenmeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam 539. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan yine dorukta olduğu yeni bölümde Mesut, Nevres'in sorgusundayken Hüsnü'nün kaçırıldığını öğreniyor ve bunun üzerine Engin'le, Mesut arasında büyük bir kavga yaşanıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Arka Sokaklar 540. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü'nün, Tarık tarafından kaçırılmasıyla hareketlenen merkezde Rıza, Engin'e sinirlenir. Zeliha ise, olup bitenden kendini sorumlu tutmaktadır.

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