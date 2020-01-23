Survivor 2020 ne zaman başlıyor sorusu her yıl programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Programla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler yeni yılın gelmesiyle birlikte Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi netleşti. Eser Yenenler Show'a konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.