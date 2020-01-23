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  • 23.01.2020 18:47
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 18:47

Tarih duyuruldu! ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacı kadrosu duyuruldu mu?

için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yeni sezonu için heyecan devam ederken Eser Yenenler Show özel bölümüne konuk olan Acun Ilıcalı, burada yarışmanın başlayacağı tarihi duyurdu. Survivor takipçileri, bu sene hangi yarışmacıların olacağını merak ederken, yavaş yavaş yarışmada yer alacak isimler netleşmeye devam ediyor. Peki, başlıyor? Survivor yarışmacı kadrosu duyuruldu mu? İşte yeni sezon yayın tarihi

Survivor 2020 ne zaman başlıyor sorusu her yıl programı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Programla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler yeni yılın gelmesiyle birlikte Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatında yapılacak Survivor yarışmasının yayın tarihi netleşti. Eser Yenenler Show'a konuk olan Acun Ilıcalı, canlı yayında Survivor'ın başlayacağı tarihi açıkladı.

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler 16 Şubat 2020 Pazar günü seyircisiyle buluşacak.

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