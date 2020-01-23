Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 23.01.2020 16:54
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 16:54

6. sezon ne zaman başlıyor? Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

dizisinin 6. sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Cillian Murphy, Sam Neill ve Helen McCrory gibi isimlerin yer aldığı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecanlı sürerken gözler Netflix tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Dizinin sıkı takipçileri 5. sezonun ardından ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilenler...

Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Peaky Blinders 5. sezonu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Diziyle ilgili gelişmeleri merak edenler özellikle 5. sezonun ardından Peaky Blinders 6. sezon tarihi hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde izleyiciler Peaky Blinders 6. sezon ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanması ile birlikte 6. sezonun başlayacağı tarihin belli olması bekleniyor. Netflix tarafından Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi ve fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriPeaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Peaky Blinders yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri