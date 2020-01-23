Milyonlarca izleyici tarafından heyecanla takip edilen Peaky Blinders 5. sezonu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Diziyle ilgili gelişmeleri merak edenler özellikle 5. sezonun ardından Peaky Blinders 6. sezon tarihi hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde izleyiciler Peaky Blinders 6. sezon ne zaman sorusuna yanıt arıyor.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peaky Blinders 6. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanması ile birlikte 6. sezonun başlayacağı tarihin belli olması bekleniyor. Netflix tarafından Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi ve fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.