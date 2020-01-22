Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisi ATV'de izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor srousuna yanıt aramaya başladı. İzleyiciler bu kapsamda Kuruluş Osman'ın seti nerede, hangi ilde bulunuyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.