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  • 22.01.2020 18:15
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 18:15

dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın seti nerede, hangi ilde bulunuyor? İşte o yer

dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında her hafta milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip ediliyor. İddialı prodüksiyonuyla dikkat çeken dizisi Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yayınlanan 6. bölümüyle Kuruluş Osman reyting sıralamasında yeni ve özet bölümüyle yine zirvede yer aldı. Peki, Kuruluş Osman'ın seti nerede, hangi ilde bulunuyor? İşte dizinin çekildiği o yer

Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisi ATV'de izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor srousuna yanıt aramaya başladı. İzleyiciler bu kapsamda Kuruluş Osman'ın seti nerede, hangi ilde bulunuyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şu an 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alıyor.

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