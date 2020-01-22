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  • 22.01.2020 18:28
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 18:28

Kuruluş Osman kimdir? ? İşte hayatı

Kuruluş Osman kimdir? Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan 6. bölümünde izleyicilerin dikkatini çeken bir gelişme yaşanmıştı. Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakterine hayat veren Celal Al, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Abdurrahman Alp'i canlandıran Celal Al'ın diziye dahil olmasının ardından sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? İşte hayatı...

Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir?

ATV'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde izleyicileri heyecanlandıran bir olay yaşandı. Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle gönüllere taht kuran Celal Al dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından izleyiciler şimdi Abdurrahman Alp kimdir sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte Abdurrahman Alp hakkında merak edilenler...

ABDURRAHMAN ALP KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan bir komutandır. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi'nin fatihidir. Doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. 1329 yılında Orhan Gazi döneminde vefat etmiştir. Kabri Eskişehir yakınlarında kendi adıyla anılan bir köyde olduğu rivayet edilir.

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