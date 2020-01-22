ATV'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde izleyicileri heyecanlandıran bir olay yaşandı. Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle gönüllere taht kuran Celal Al dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından izleyiciler şimdi Abdurrahman Alp kimdir sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte Abdurrahman Alp hakkında merak edilenler...

ABDURRAHMAN ALP KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan bir komutandır. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi'nin fatihidir. Doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. 1329 yılında Orhan Gazi döneminde vefat etmiştir. Kabri Eskişehir yakınlarında kendi adıyla anılan bir köyde olduğu rivayet edilir.