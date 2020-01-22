La Casa De Papel 4. sezon tarihi belli oldu. Başrollerinde Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte ve Pedro Alonso'nun yer aldığı La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonu izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Son sezonun ardından 4. sezon için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Netflix tarafından yapılan paylaşımda 4. sezonun tarihi duyuruldu. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlıyor? İşte La Casa De Papel yeni sezon tanıtımı...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de sevenleriyle buluşacak.

Bu sezon ile birlikte final yapması beklenen dizinin yine 9 bölümden oluşacağı bekleniyor.

İşte La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı:

Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor.