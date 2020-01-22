Dündar Bey kimdir? Tarihte Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey'in hayatı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman izleyiciler özellikle dizinin yayınlandığı şu saatlerde Dündar Bey tarihte nasıl öldü sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürdü mü? İşte Dündar Bey'in hayatı

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.