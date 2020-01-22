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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 19:22

Kuruluş Osman ? ? amcasını öldürdü mü?

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Ertuğrul Bey'in kardeşi Dündar Bey. Ekranları başında diziyi takip eden izleyiciler Kuruluş Osman sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? Osman amcası Dündar Bey'i öldürdü mü? İşte detaylar

Dündar Bey kimdir? Dündar Bey tarihte nasıl öldü?

Dündar Bey kimdir? Tarihte Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey'in hayatı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman izleyiciler özellikle dizinin yayınlandığı şu saatlerde Dündar Bey tarihte nasıl öldü sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Osman Bey amcası Dündar Bey'i öldürdü mü? İşte Dündar Bey'in hayatı

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.

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