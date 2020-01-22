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  • 22.01.2020 23:05
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 23:09

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman kendisine tuzak kuranlara karşı harekete geçiyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yarattı ve Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirdi. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından . yeni bölüm fragmanı beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu haftaki bölümde Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında neler yapacağı merak ediliyor. Bölümün ardından izleyiciler merakla Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.

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