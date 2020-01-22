Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu haftaki bölümde Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanıyor. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında neler yapacağı merak ediliyor. Bölümün ardından izleyiciler merakla Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.