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  • 21.01.2020 12:02
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 12:02

dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Kanal D Hekimoğlu hangi gün yayınlanıyor?

dizisi Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. 21 Ocak tarihinde 4. bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin bu bölümünde, Hekimoğlu büyük bir risk alıyor. Dizinin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Hekimoğlu hangi gün yayınlanıyor? nerede, hangi hastanede çekiliyor?

Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor?

Hekimoğlu 4. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Kanal D'de yayınlanan başrolünü Timuçin Esen'in oynadığı Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Hekimoğlu ilk etapta şizofreni hastası olduğundan şüphelendikleri hastaya odaklanıyor. Onu gizli ameliyata alıyor ve sorumluluğu üstleniyor. Öte yandan dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Hekimoğlu hangi gün yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? İşte cevaplar...

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu her salı günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara geliyor.

İşte Hekimoğlu 4. bölüm fragmanı;

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