Ramo dizisi Show TV'de bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ramo'nun Cengiz'i öldürmesiyle beraber Adana'da işler karışıyor ve Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödüyor. Bölümün ardından Ramo 3. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, can dostu Boz'u kurtarmış, Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz'la beraber eve döner.