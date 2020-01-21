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  • 21.01.2020 22:44
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 22:47

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödüyor

Show TV ekranlarının yeni dizisi dizisi bu akşam saat 20.00'de 2. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Ramo ve ailesinin Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşamasını konu alan dizinin yeni bölümündeki gelişmeler dikkatle takip edildi. Bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler şimdi merakla . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Ramo 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo dizisi Show TV'de bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ramo'nun Cengiz'i öldürmesiyle beraber Adana'da işler karışıyor ve Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödüyor. Bölümün ardından Ramo 3. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, can dostu Boz'u kurtarmış, Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz'la beraber eve döner.

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