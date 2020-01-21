Müslüm Gürses'in kardeşleri Zeyno Akbaş ve Ahmet Akbaş kimdir? Türk arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlendi. Film bu akşam bir kez daha TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu nedenle özellikle şu saatlerde Müslüm Gürses ve Müslüm filmiyle ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte Müslüm Gürses'in kardeşleri Zeyno Akbaş ve Ahmet Akbaş'ın hayatı...

ZEYNO VE AHMET AKBAŞ HAKKINDA DETAYLAR

Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş, kardeşleri ise Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş'tır. Hürriyet'in haberine göre; mahkeme tutanaklarındaki bilgiler doğrultusunda, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti.