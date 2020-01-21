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  • 21.01.2020 18:31
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:32

'in annesi ? İşte Emine Akbaş'ın hayatı hakkında bilgiler

'in annesi ? Türk arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi milyonlarca izleyici tarafından heyecanla izlendi. Film bu akşam bir kez daha TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu nedenle özellikle şu saatlerde Müslüm Gürses ve Müslüm filmiyle ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte Emine Akbaş'ın hayatı hakkında bilgiler

Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş kimdir?

Beyaz perdede izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Müslüm filmi bu akşam TV 8'de bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Müslüm Gürses'in hayatını anlatan filmde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş, kardeşi Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş annesi Emine Akbaş ile ilgili detaylar da bulunuyor. Bu nedenle izleyiciler arama motorlarında Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş kimdir sorusuna yanıt arıyor.

MÜSLÜM GÜRSES'İN ANNESİ EMİNE AKBAŞ KİMDİR?

Müslüm Gürses'in annesi Emine Akbaş, kardeşleri ise Ahmet Akbaş ve Zeyno Akbaş'tır. Hürriyet'in haberine göre; mahkeme tutanaklarındaki bilgiler doğrultusunda, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti.

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