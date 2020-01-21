Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye 27 Aralık 2019 tarihinde 1. sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Atiye dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyişi devam ederken Netflix'ten konu hakkında yapılacak açıklama bekleniyor. İzleyiciler ilk sezonun ardından Atiye yeni sezon oyuncuları kimler olacak sorusuna da yanıt arıyor. Peki, Atiye yeni sezon fragmanı yayında mı? İşte merak edilenler...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye dizisinin ilk sezonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İkinci sezon için bekleyiş devam ediyor ancak dizinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Atiye 2. sezon tarihi belli olduğunda ve fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Ozan: Metin Akdülger

Erhan: Mehmet Günsür

Cansu: Melisa Şenolsun

Atiye dizisinin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Başak Köklükaya, Civan Canova, Tim Seyfi gibi isimler de yer alıyor.