Müslüm filmindeki Limoncu Ali kimdir? İşte Müslüm Gürses'in hocası Limoncu Ali'nin hayatı

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi büyük beğeni topladı. Film bu akşam bir kez daha TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bu nedenle özellikle şu saatlerde Müslüm Gürses ve Müslüm filmiyle ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Müslüm Gürses'in hocası olan Limoncu Ali'nin hayatı da filmi izleyenler tarafından merak konusu oldu.

MÜSLÜM GÜRSES'İN HOCASI LİMONCU ALİ KİMDİR?

Adana'da dünyaya gelen Limoncu Ali şair, eğitmen ve bir halk ozanıdır. Müslüm Gürses dışında pek çok kişiyi de yetiştirmiştir. Çocukken saz çalmaya başlayan halk ozanı Limoncu Ali saz çalmayı kendi kendine öğrenmiştir.

Limoncu Ali, 1960 yılında Çukurova Radyosu'nun açılmasıyla Radyo'da görev almıştır. Radyoda "Çukurova'dan Sesler" programını yapmıştır.