Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi son olarak 153. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 153. bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağladı ve ilk kurşunu atarak savaşı başlattı. Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendiği bölümün ardından 154. bölüm için heyecan sürüyor. 21 Ocak ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Peki, EDHO bugün neden yok? EDHO 154. yeni bölüm ne zaman ekranlarda olacak? İşte detaylar...

EDHO BUGÜN NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk ayağında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçı nedeniyle ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü, bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Fenerbahçe - Kayserispor rövanş maçı nedeniyle yayınlanmayacak.

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