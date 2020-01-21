Arka Sokaklar 539. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan ve en uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü, Kurye'nin elinde. Daha önce Zeliha'yı kaçıran Kurye şimdi Hüsnü'yü öldürmekle tehdit ediyor. Kurye'nin Hüsnü'yü hedef aldığı keskin nişancı tüfeğinden çıkan ateş sonrası herkes şoke oluyor. Peki, Hüsnü ölecek mi? İşte Arka Sokaklar 539. yeni bölüm 2. fragmanı...

ARKA SOKAKLAR 539. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İşte Arka Sokaklar 539. bölüm fragmanı;

Kurye, Hüsnü'yü rehin aldıktan sonra ekibe işkence ettiği videoyu yollar. Hüsnü'nün düştüğü durumu gören ekip arkadaşları onunla birlikte aynı acıyı çekerler. Kurye, Hüsnü'yü salmak için onlardan 10 Milyon Lira fidye parası ister.

Ekip ne yapacaklarını şaşırır. İstediği meblağ çok büyüktür. Mesut arkadaşını kurtarabilmk için illegal bir yola başvurur. Yakaladıkları teröristten fidye parasını ister. Bunu duyan Engin Müdür ve Mesut arasında büyük kavga yaşanır.

Sonunda para bulunur; fakat, Kurye anlaşmaya uymadıklarını düşündüğü ekibe karşı cezasını kesmeye karar verir. Hüsnü'ye doğrulttuğu keskin nişancı tüfeğini ateşler...