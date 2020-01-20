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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 23:18

6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare'nin işi giderek zorlaşmaya başlıyor!

Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan dizisi bu akşam 5. bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde yaşanan gelişmeleri izleyiciler heyecanla izlerken Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul ediyor ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömüyor. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler

Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nın yeni bölümündeki gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde Nare, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazıyor. Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu buluyor. İzleyiciler bölümün ardından Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz'i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

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