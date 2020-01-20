Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nın yeni bölümündeki gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde Nare, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazıyor. Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu buluyor. İzleyiciler bölümün ardından Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz'i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.