Pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölümünde ortalık iyice karışmaya başladı. Heyecan dolu 27. bölümde Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında buluyor. Agah'ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Agah'a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah'ın öfkesi dinmek bilmez.

DAMLA DUYDUKLARINA İNANMAK İSTEMİYOR

Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.