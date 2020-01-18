Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan birisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan birisidir?

A: Ferdinand Magellan

B: Kristof Kolomb

C: Juan Sebastian Elcano

D: Vasco da Gama

Doğru cevap: C: Juan Sebastian Elcano