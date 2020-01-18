Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kutsal Roma- German İmparatorluğu için "Ne kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Kutsal Roma- German İmparatorluğu için "Ne kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?
A: Adolf Hitler
B: Napolyon Bonapart
C: Voltaire
D: Jean-Jacques Rousseau
Doğru cevap: C: Voltaire
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