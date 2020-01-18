Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Kutsal Roma- German İmparatorluğu için "Ne kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Kutsal Roma- German İmparatorluğu için "Ne kutsal, ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?

A: Adolf Hitler

B: Napolyon Bonapart

C: Voltaire

D: Jean-Jacques Rousseau

Doğru cevap: C: Voltaire