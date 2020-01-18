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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 22:44

Histoloji nedir? Kim Olmak İster sorusu

Histoloji nedir sorusu şu saatlerde izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan bu soru izleyicilerin dikkatini çekti. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Histoloji nedir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Histoloji nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Histoloji nedir?

A: Tarih bilimi

B: Duygu bilimi

C: Doku bilimi

D: Ruh bilimi

Doğru cevap: C: Doku bilimi

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