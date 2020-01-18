Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda 24 bin kere yaptığı için şikayet edilip tutuklandı?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71 yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda 24 bin kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?

A: Banka sıra numarası almak

B: Çağrı merkezini aramak

C: Boş yere ambulans çağırmak

D: Sahte sipariş vermek

Doğru cevap: B: Çağrı merkezini aramak