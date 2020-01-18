Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Çatıdaki Pencere, Mağara ve Defterler adlı eserlerin sahibi, Nodel Edebiyat ödülü yazarı kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Çatıdaki Pencere, Mağara ve Defterler adlı eserlerin sahibi, Nodel Edebiyat ödülü yazarı kimdir?

A: Jorge Luis Borges

B: Carlos Fuentes

C: Jose Saramago

D: Pablo Neruda

Doğru cevap: C: Jose Saramago