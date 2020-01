Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Titanic filmiyle hatırlanan My Heart Will Go On şarkısını gittiği her yerde duymaktan bunaldığını ve ne zaman duysa kusacak gibi olduğunu söyleyen kimdir?

A: James Cameron

B: Leanordo DiCaprio

C: Kate Winslet

D: Celine Dion

Doğru cevap: C: Kate Winslet