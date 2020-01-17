17 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Hercai, Babil, Payitaht Abdülhamid reyting sıralaması!

Gün içerisinde dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Hercai 28. bölümüyle, TRT 1'de Payitaht Abdülhamid 104. bölümüyle, Kanal D'de Arka Sokaklar 538. bölümüyle ve Babil dizisi Star TV'de ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 17 Ocak reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

17 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ocak Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Cuma gününün reyting sonuçları 18 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.