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  • 17.01.2020 23:04
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 23:13

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaşanan olaylar Aslanbey ailesinde kriz çıkarıyor

Cuma akşamları izleyiciler tarafından merakla izlenen dizisi bu akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Büyük yüzleşmelerin yaşandığı bölümde Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emin oluyor. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna ediyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Hercai 29. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir.

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