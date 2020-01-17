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  • 17.01.2020 22:24
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 22:24

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İrfan'ın hayatı yaşananların ardından alt üst oluyor

Star TV'de bu akşam saat 20.00'de dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil dizisi izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Bölümün sona ermesinin ardından dizinin hayranları . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Babil'in ilk bölümünde yaşanan olaylar...

Babil 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk bölümde idealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst oluyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler bölümün ardından Babil 2. bölüm fragmanı hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABİL İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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