Babil oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Ekranların yeni dizisi Babil için geri sayım son buldu. Babil dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Babil oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Babil dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

Babil dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi ünlü isimler yer alıyor.