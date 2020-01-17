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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 18:01

kimler? Babil dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve hikayesi

kimler? Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil bu akşam saat 20.00'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Babil dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler Babil oyuncuları kimler sorusuna cevap arıyor. Peki, Babil dizisi konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu...

Babil oyuncuları kimler? İşte dizinin konusu

Babil oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Ekranların yeni dizisi Babil için geri sayım son buldu. Babil dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Babil oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Babil dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

Babil dizisinin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Ozan Güven gibi ünlü isimler yer alıyor.

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