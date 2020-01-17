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  • 17.01.2020 16:47
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:47

17 Ocak ? Bu hafta birincisi kim oldu?

Acun Ilıcalı'ya ait olan TV8 kanalında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Seda Sayan ile programı hız kesmeden devam ediyor. ? Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de haftanın final günü heyecanı yaşandı. 10-17 Ocak haftasında yarışmacılar yemeklerini yaparak misafirlerini ağırladı. Yarışmacılar bu hafta yine birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinci olan isim merak edilirken programın izleyicileri arama motorlarında şu saatlerde "17 Ocak ?" sorusuna yanıt arıyor.

17 Ocak Yemekteyiz kim kazandı?

17 Ocak Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranlarında haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan yemek yarışması Yemekteyiz'de haftanın 10-17 Ocak haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Cuma günü final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisi kim olduğu merak ediliyor. Özellikle şu saatlerde 10-17 Ocak haftasında hangi ismin birinci olduğu merak ediliyor. Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu

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