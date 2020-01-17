17 Ocak Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ekranlarında haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan yemek yarışması Yemekteyiz'de haftanın 10-17 Ocak haftasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Cuma günü final heyecanı yaşanan programda haftanın birincisi kim olduğu merak ediliyor. Özellikle şu saatlerde 10-17 Ocak haftasında hangi ismin birinci olduğu merak ediliyor. Bu hafta Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte puan durumu

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