Babil dizisi nerede çekiliyor sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen yeni dizi Babil için geri sayım sona erdi. Babil dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Babil dizisi nerede çekiliyor sorusu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Babil ne demek? İşte dizinin çekildiği yer...

BABİL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil'in çekimlerini İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor.

BABİL NE DEMEK? İŞTE TARİHİ

Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Babil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halklar oluşturmuştur. Bölgede konuşulmuş en yaygın dil Akadca olmuş olmasına rağmen Sümerce dinsel dil olarak kullanılmıştır. Aramice ise ilerleyen yıllarda bölgenin lingua francası konumuna gelmiştir.

Başlangıçta Akad İmparatorluğu'nda yer alan önemsiz ve güçsüz bir şehir iken, şehrin Amori hükümdarı Hammurabi tarafından kısa süre içinde büyüyen ve gelişen şehir kısa ömürlü de olsa bölgedeki en güçlü imparatorluklardan biri haline gelmiştir. Bu dönemden sonra tüm Güney Mezopotamya'ya Babil denilmeye başlanmış, devletin kutsal şehri Nippur olmuştur. Hammurabi'nin oğlu altında güçten düşen devlet uzun süre boyunca Asur, Kassit ve Elam egemenliği altında kalmıştır. Şehir Asurlular tarafından yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. MÖ 609-539 yılları arasında hüküm sürmüş Yeni Babil İmparatorluğu bağımsızlığını Asurlulardan Keldani Nebupolassar önderliğinde kazanmıştır. Bu devletinde çökmesi ile Babil şehri Ahameniş, Seleukos, Part, Roma ve Sasani egemenliği altında kalmıştır.