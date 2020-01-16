ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 51. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu yeni bölümde Müjgan ve Züleyha'nın aynı anda doğuma girmesiyle iki aile hayatlarının en zorlu gününü yaşadı. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha, Müjgan'ın davranışları için konuşmaya Yılmaz ile buluştuğu sırada sancısı tutunca, hastaneye giderler. Aynı sırada Müjgan ise tek başına hastanededir. İki kadın yan yana doğuma alınır. İki aile de kapının önünde heyecan ve endişe dolu bir bekleyişe başlayacaktır. Ancak iki taraf da diğer doğumun da başladığını bilmeden geldiğinden, doğumhanenin kapısında Demir ve Yılmaz yine birbirine girer. Fekeli ve Hünkar da, kalp kırıklıklarını bir kenara bırakıp evlatlarını birer kenara çeker. İki aile aralarındaki tüm savaşa rağmen, şimdi aynı şey için dua ederek o kapıda hayatlarının en uzun bekleyişini yaşar.