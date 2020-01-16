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  • 16.01.2020 22:51
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 22:51

2. sezon ne zaman başlayacak? açıklandı mı?

Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizisinin 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ilk sezonun ardından ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Netflix tarafından açıklandı mı? İşte detaylar...

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak?

The Witcher dizisinin 2. sezon tarihi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İzleyicilerin ilk sezonunu heyecanla takip ettiği The Witcher dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Diziyle ilgili gelişmeleri merak edenler özellikle ilk sezonun ardından The Witcher 2. sezon tarihi hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda özellikle şu günlerde izleyiciler The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

The Witcher 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezon tanıtımının yayınlanması ile birlikte 2. sezonun başlayacağı tarihin belli olması bekleniyor. Netflix tarafından The Witcher 2. sezon tarihi ve fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

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