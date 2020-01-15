Show TV'nin yeni dizisi Zemheri oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekti. Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze'nin dokunaklı aşkı izleyicilerin dikkatini çekerken diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler Zemheri dizisinin konusu nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zemheri oyuncuları kimler? İşte diziye dair merak edilenler...

ZEMHERİ OYUNCULARI KİMLER?

Zemheri dizisinin oyuncu kadrosunuda Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi isimler yer alıyor. Zemheri'de Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan ağabey ile kardeşi canlandıracak.