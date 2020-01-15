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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 18:52

bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu! İşte

bugün var mı? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Dizinin 15 Ocak Çarşama günü ATV yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekerken özellikle şu saatlerde sorusuyla ilgili araştırmaların yoğunluk kazandığı görülüyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman hayranları dizinin 15 Ocak ATV yayın akışında yer almamasının ardından Kuruluş Osman neden yok sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi dün akşam yayınlanan fragmanın ardından belli oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yerine Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması naklen yayınlanacak. Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak.

15 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

19.00: atv Ana Haber
19.45: Kupaya Doğru
20.30: Çaykur Rizespor-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
22.45: Taşıyıcı 3 - Yabancı Film
00.30: Son Durak
01.30: Aşk ve Mavi

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