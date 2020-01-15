Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman hayranları dizinin 15 Ocak ATV yayın akışında yer almamasının ardından Kuruluş Osman neden yok sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi dün akşam yayınlanan fragmanın ardından belli oldu.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yerine Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması naklen yayınlanacak. Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak.
15 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
19.00: atv Ana Haber
19.45: Kupaya Doğru
20.30: Çaykur Rizespor-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
22.45: Taşıyıcı 3 - Yabancı Film
00.30: Son Durak
01.30: Aşk ve Mavi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.