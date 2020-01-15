Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kuruluş Osman hayranları dizinin 15 Ocak ATV yayın akışında yer almamasının ardından Kuruluş Osman neden yok sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi dün akşam yayınlanan fragmanın ardından belli oldu.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkmayacak. ATV ekranlarında Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yerine Ziraat Türkiye Kupası Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşması naklen yayınlanacak. Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü seyirciyle buluşacak.

15 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

19.00: atv Ana Haber

19.45: Kupaya Doğru

20.30: Çaykur Rizespor-Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

22.45: Taşıyıcı 3 - Yabancı Film

00.30: Son Durak

01.30: Aşk ve Mavi