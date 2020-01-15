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  • 15.01.2020 19:23
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 19:23

? ? kelimesinin anlamı nedir?

? Ekranların yeni dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze'nin dokunaklı aşkı izleyicilerin dikkatini çekiyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler aynı zamanda Zemheri dizisi nerede çekiliyor sorusu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? Zemheri kelimesinin anlamı nedir? İşte dizinin çekildiği yer

Zemheri dizisi nerede çekiliyor?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Zemheri bu akşam saat 20.00'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Zemheri dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler Zemheri dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zemheri ne demek? İşte diziye dair merak edilenler....

ZEMHERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zemheri dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Setlerin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

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