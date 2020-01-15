Show TV ekranlarının yeni dizisi Zemheri bu akşam saat 20.00'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Zemheri dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler Zemheri dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Zemheri ne demek? İşte diziye dair merak edilenler....

ZEMHERİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zemheri dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor. Setlerin nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.