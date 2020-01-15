Zemheri dizisi Show TV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Zemheri dizisinde yaşanan gelişmeler merakla takip edildi. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Zemheri 2. bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. İşte Zemheri 2. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

ZEMHERİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…