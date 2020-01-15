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  • 15.01.2020 23:13
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 23:13

yayınlandı! Hayal kırıklığı içinde bırakılan Firuze'nin yüreği taşlaşıyor

Show TV ekranlarının yeni dizisi dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi Alperen Duymaz ve Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdıkları Ayaz ve Firuze'nin dokunaklı aşkı izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler şimdi merakla . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin ilk bölümünde yaşananlar...

Zemheri 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Zemheri dizisi Show TV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. İlk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Zemheri dizisinde yaşanan gelişmeler merakla takip edildi. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Zemheri 2. bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. İşte Zemheri 2. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

ZEMHERİ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taşımak zorunda oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşerttiler. Ta ki kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

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