Çarşamba izleyicileri ekran başına kilitleyen Afili Aşk dizisi bu akşam saat 20.00'de 29. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Kerem bu ayrılığı kabullenemiyor. Özkayalıların evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar deniyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

İKİ AİLE ARASINDA DÜŞMANLIK!

Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.