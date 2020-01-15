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  • 15.01.2020 23:22
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 23:25

. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanıyor

Kanal D ekranlarında merakla takip edilen dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmuyor. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem’in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı beklenmeye başlandı.

Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba izleyicileri ekran başına kilitleyen Afili Aşk dizisi bu akşam saat 20.00'de 29. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Kerem bu ayrılığı kabullenemiyor. Özkayalıların evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar deniyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

İKİ AİLE ARASINDA DÜŞMANLIK!

Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem'in bu gerçekleri Ayşe'den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

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