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  • 15.01.2020 23:48
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 23:52

açıklandı mı? Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir, Afili Aşk reyting sıralaması!

15 Ocak Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Show TV'de Zemheri dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle, TV8'de Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümüyle ve Kanal D ekranlarında Afili Aşk dizisi 29. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 15 Ocak Çarşamba reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. İşte Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir ve Afili Aşk reyting sıralamasına dair bilgiler...

15 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

Televizyonda gündüz ve gece kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçlarını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 15 Ocak Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 15 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

15 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ocak Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 16 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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