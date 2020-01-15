Televizyonda gündüz ve gece kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler gün sonunda reyting sonuçlarını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşanıyor. 15 Ocak Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 15 Ocak Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

15 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Ocak Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 16 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.