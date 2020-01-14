Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 14.01.2020 18:04
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 18:05

oyuncuları kimler? Ramo dizisinin konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi

Show TV ekranlarının yeni dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler kimler sorusuna cevap arıyor. Peki, nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylar...

Ramo dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Ramo oyuncuları kimler? Ekranların yeni dizisi Ramo için geri sayım son buldu. Ramo dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Ramo oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Ramo dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriRamo oyuncuları kimler? Ramo dizisinin konusu nedir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri