Ramo oyuncuları kimler? Ekranların yeni dizisi Ramo için geri sayım son buldu. Ramo dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Ramo oyuncuları hakkında arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Peki, Ramo dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.