Show TV ekranlarının yeni dizisi Ramo bu akşam saat 20.00'de ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo dizisi hakkındaki detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle şu saatlerde izleyiciler Ramo dizisi nerede çekiliyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramo ne demek? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Adana'da çekimleri gerçekleşen Ramo dizisi aile, adalet, intikam ve dostluk eksenindeki derin çatışmayı konu edinirken; bu çatışmanın ortasında yeşeren Ramo ve Sibel'in aşkını anlatıyor.