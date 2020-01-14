EDHO 154. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. İzleyiciler yeni bölümü beklerken EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

EDHO 154. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerinin beklediği 154. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.