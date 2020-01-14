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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 19:07

Hızır'ı yıkan haber! 154. bölüm fragmanı yayına geldi mi? Çakırbeyliler Tufan'ı bulmaya çalışıyor

Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan izleyicilerin dikkatini çekti. Meryem'in ölüm haberinin gelmesi Hızır ve Çakırbeyli ailesini kahrederken yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri şimdi heyecanla 154. bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

EDHO 154. bölüm fragmanı, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümün son sahnesinde Ömer'in Hızır'a, Meryem'in öldüğünü söylemesi ve ardından yaşananlar izleyicileri hüzne boğdu. İzleyiciler yeni bölümü beklerken EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

EDHO 154. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerinin beklediği 154. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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