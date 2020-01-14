Show TV ekranlarının yeni dizisi Ramo dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken bir yapım oldu. Dizi Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşamasını konu alıyor. İzleyiciler şimdi merakla Ramo 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

RAMO OYUNCULARI KİMLER?

Ramo dizisinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.