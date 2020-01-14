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  • 15.01.2020 12:50
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 12:50

Ramo, Hekimoğlu ve Çocuk nedir? 14 Ocak Salı açıklandı kim birinci oldu?

14 Ocak Salı gününün izleyiciler tarafından merak ediliyor. 14 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada FOX TV’de yayınlanan “Kadın”, 2.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Ramo” yer aldı. Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir.

14 Ocak Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

14 Ocak Salı reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Gün boyunca ekranları başında dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 14 Ocak günü hangi dizi ya da programın kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Peki, Ramo, Hekimoğlu ve Çocuk reyting sıralaması nedir? İşte detaylar...

14 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total'de 1.sırada FOX TV'de yayınlanan "Kadın", 2.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber", 3.sırada Show TV'de ilk bölümü ekrana gelen "Ramo" yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber", 2.sırada Kanal D dizisi "Hekimoğlu", 3.sırada "Kadın", 4.sırada ise Show TV'de ilk bölümü yayınlanan "Ramo" dizisi yer aldı.

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