Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen Çocuk dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Babası Ali'nin akıbetiyle ilgili sorularına ısrarla cevap arayan Hasan, annesinin yeni kocası olarak gördüğü Rıza ile tanıştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çocuk 17. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza'nın beklenmedik gelişiyle köşkte herkes gerilirken; Asiye ise aradan geçen uzun yıllara rağmen halen kâğıt üzerinde evli göründüğü Rıza'nın karşısına çıkmakta zorlanır. Bastırdığı kaygıları ve geride bıraktığını zannettiği çaresizliği ayaklanmıştır.