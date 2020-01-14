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  • 14.01.2020 22:48
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 22:48

17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Efe, evi terk etme kararı alıyor!

Star TV'de ekranlara gelen dizisi bu akşam 16. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Rıza'nın beklenmedik gelişiyle köşkte herkes gerilirken Asiye ise aradan geçen uzun yıllara rağmen halen kağıt üzerinde evli göründüğü Rıza'nın karşısına çıkmakta zorlandı. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

Çocuk 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen Çocuk dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Babası Ali'nin akıbetiyle ilgili sorularına ısrarla cevap arayan Hasan, annesinin yeni kocası olarak gördüğü Rıza ile tanıştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çocuk 17. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rıza'nın beklenmedik gelişiyle köşkte herkes gerilirken; Asiye ise aradan geçen uzun yıllara rağmen halen kâğıt üzerinde evli göründüğü Rıza'nın karşısına çıkmakta zorlanır. Bastırdığı kaygıları ve geride bıraktığını zannettiği çaresizliği ayaklanmıştır.

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