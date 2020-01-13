Kanal D'de ekranlara gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıktı. Şeniz'in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye karar verdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh'ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir.