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  • 13.01.2020 22:48
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 22:48

27. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ödüyor

Pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan 'un yeni bölümünde yaşanan olaylar dikkat çekti. Yeni bölümde Cenk’in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcı oldu. Bu itiraf Agâh’ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesti. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı izleyiciler tarafından beklenmeye başlandı. İşte son bölümde yaşananlar...

Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de ekranlara gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıktı. Şeniz'in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye karar verdi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh'ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir.

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