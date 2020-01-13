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  • 13.01.2020 23:26
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 23:26

5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare, Sancar'a meydan okuyor!

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'nın yeni bölümündeki gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde Sancar’ın Menekşe ile eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından destanı siliyor. Nare ise Sancar'a meydan okurken, bu savaşta Gediz'den yardım istiyor. İzleyiciler bölümün ardından . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşananlar...

Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisi bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken Nare Sancar'a meydan okudu ve bu savaşta Gediz'den yardım istedi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar'ın Menekşe'yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar'ın Nare'si yoktur, sadece Nare vardır.

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