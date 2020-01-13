Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisi bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edilirken Nare Sancar'a meydan okudu ve bu savaşta Gediz'den yardım istedi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar'ın Menekşe'yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar'ın Nare'si yoktur, sadece Nare vardır.