Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı Devleti'nde imrahor adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?

A: Padişahın ahırından

B: Padişahın yemeklerinden

C: Padişahın giyisilerinden

D: Padişahın fermanlarından

Doğru cevap: A: Padişahın ahırından