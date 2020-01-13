Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?

A: Bulgaristan

B: Japonya

C: Cezayir

D: Norveç

Doğru cevap: B: Japonya