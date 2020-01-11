Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in tuzağa düşmesi herkesi şaşırtırken yeni bölümde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Dizinin yakın takipçileri şimdi Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE BÜYÜK TUZAK!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.