Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.01.2020 15:58
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 15:58

Oba yasta! 7. bölüm fragmanı yayına geldi mi? Pusunun ardından Osman Bey zor durumda

ATV ekranlarında çarşamba akşamları saat 20.00'de milyonları ekran başına kilitleyen dizisinin yayınlanan son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Osman Bey'in tuzağa düşürülmesinin ardından yaşanacaklar dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İzleyiciler 25 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümün ardından yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Osman Bey tuzaktan nasıl kurtulacak? İşte diziye dair merak edilenler...

Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in tuzağa düşmesi herkesi şaşırtırken yeni bölümde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. Dizinin yakın takipçileri şimdi Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE BÜYÜK TUZAK!

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriOba yasta! Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı yayına geldi mi? Pusunun ardından Osman Bey zor durumda
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri